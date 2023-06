Véhicule électrique et recharge : concevoir un plan de charge pour sa flotte automobile

Alors avant de se lancer, il est essentiel de bien comprendre les contours et les enjeux de ce déploiement. C’est pourquoi, il est conseillé de commencer par concevoir un plan de charge. Ce dernier vise à assurer une offre de recharge suffisante et homogène pour la flotte automobile d’une entreprise et s’effectue avant de passer un appel d’offres de fourniture, d’installation ou d’exploitation de l’IRVE. « Il faut d’abord passer par un audit complet de la flotte, explique François Gatineau, président du cabinet de conseil en mobilité électrique Mobileese. Pour cela, il est essentiel d’avoir accès aux données d’usage (consommation des véhicules, distances parcourues quotidiennement, émissions de CO2, zone de circulation, périodes d’arrêt des véhicules, coûts…). À partir de là, nous sommes capables d’émettre des recommandations en termes de véhicules et d’infrastructure de recharge. »

Sur ce deuxième point, une multitude de paramètres sont à prendre en considération. L’étude s’appuie sur les usages du site, mais aussi les possibilités de recharge au domicile des collaborateurs ainsi qu’en itinérance. Ensuite, les données techniques et le dimensionnement électrique. « Mettre en place des bornes dans son parking d’entreprises n’est pas une démarche anodine : forte puissance électrique à déployer avec les risques concomitants, choix des emplacements déterminant comme avoir la capacité à trouver la meilleure configuration électrique, la plus efficace et la moins couteuse », insiste François Gatineau qui rappelle également que : « obligatoire depuis le 1er juillet 2022 pour les parking de plus de 50 places, l’étude technique de conception d’Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) est déterminante pour dimensionner parfaitement le nombre de bornes nécessaires, leurs puissances et les emplacements dédiés. » Ce sont donc l’ensemble de ces paramètres qui permettront de solutionner l’épineuse question du dimensionnement de l’infrastructure. Objectif : garantir une recharge suffisante en éliminant aussi le risque d’avoir des bornes sous-exploitées. Le plan de charge se construit ainsi à partir des contraintes et obligations des véhicules couplées au système électrique. Car n’oublions pas que c’est avant tout l’usage, la capacité des batteries des véhicules sélectionnés et les capacités techniques d’un site qui déterminent le profil du maillage déployé.

Le pilotage, un élément essentiel

Dans tous les cas, pour optimiser vos parcs, ne négligez pas les investissements dans la recharge intelligente. La mise en place d’une infrastructure doit s’accompagner d’un pilotage. Ce dernier permet notamment de réduire le dimensionnement électrique nécessaire et d'optimiser les coûts d'énergie en fonction des tarifs disponibles. Généralement reliée au web via un modem 3G/4G (ou Wifi) ou même parfois une connexion filaire, une borne communique vers l’extérieur en partageant ses statuts d’états dynamiques (état de fonctionnement, occupation, …) via un protocole dédié à un système de supervision. Ce dernier donne une vision agrégée et à distance des infrastructures à des fins d’optimisation de l’utilisation.

Pour la plupart basées dans le cloud, ces données sont rendues accessibles via une interface web protégée avec des identifiants clients. Parmi les autres services principaux de pilotage qui peuvent s’avérer indispensables à une entreprise selon ses usages, on compte également sur la maintenance prédictive et préventive, la gestion de l’utilisation et des utilisateurs, la possibilité de générer des alertes (telles que « votre charge a débuté… », « votre charge est terminée… », « votre charge s’est interrompue »…), l’optimisation des scenarios de charge (gestion horaire, réservation, …), le pilotage énergétique à distance, et la gestion de la facturation. Ce dernier point est d’ailleurs très important si l’entreprise choisit notamment d’équiper ses collaborateurs à leur domicile, d’ouvrir la recharge à l’ensemble de ses salariés ou au public. « Certains logiciels permettent en effet une gestion simplifiée de la facturation ou refacturation des frais puisque les données peuvent être directement transmises et traitées automatiquement à l’entreprise, même s’il s’agit d’une recharge sur le lieu de travail, à domicile sur forfait, ou d’une recharge en itinérance lors d’un déplacement », souligne l’Avere-France dans son livre blanc « Comment électrifier sa flotte de véhicules ? ». « Sur ce point, beaucoup start-ups et de modèles se sont développés pour chercher à améliorer tout cela et faciliter l’usage des entreprises. Si pour le moment aucun outil ne ressort du lot, on finira par identifier deux ou trois solutions majeures qui répondent à la problématique », précise Arthur Jouannic, head of business development Europe chez LCP-Delta.