Véhicule électrique : l'idée d'un « leasing social » de l'État fait son chemin

Afin de répondre aux impératifs européens de transition énergétique, Mobilians, via la branche des concessionnaires VP, propose d’activer un dispositif de type prêt à taux zéro adossé à une garantie de l’État. L’objectif est de pouvoir proposer une mensualité abordable par l’allongement de la durée du financement (10 ans, par exemple). Une sorte de « leasing social » auquel les candidats à l'élection présidentielle, à commencer par Emmanuel Macron se sont montrés favorables. En l’état, le dispositif serait soumis aux conditions de ressources à la distance minimum domicile/lieu de travail.

Entretien avec Marc Bruschet, président de la branche des concessionnaires VP de Mobilians, qui revient pour Auto Infos sur l'actualité de l'ensemble des transformations touchant la distribution automobile.

A. I. : Comment abordez-vous les prochaines échéances concernant les zones à faibles émissions (ZFE) ?

M. B. : En l’état actuel, le dispositif des ZFE est à la fois opaque, incohérent et irréaliste. Il faut savoir que personne n’est au courant comme le montre un sondage Harris pour 60 % des sondés. Il faudrait une campagne nationale de communication et pouvoir mettre à disposition des particuliers et des entreprises un outil d’information pour aller au-delà. Il y a également une incohérence à deux niveaux. Il n’y a pas de coordination sur le calendrier de déploiement des ZFE. Au 31 décembre 2021, nous devions avoir onze communes qui basculaient, hors au 1er janvier 2022 il en manque quatre. À côté de cela, il y a des précurseurs comme Paris ou encore Reims et Saint-Etienne qui sont en avance. À noter que Lille est dans l’indécision la plus totale. Il n’y a pas non plus d’homogénéisation dans la nature des restrictions adoptées. Au-delà de la règle, il existe des dérogations au niveau national et d’autres au niveau local.