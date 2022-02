Véhicule neuf ou d'occasion : les Français éprouvent la même passion

L'étude, commandée par Heycar à Harris Interactive, révèle la relation fusionnelle pour 80% des Français pour leur véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion. Ils estiment ainsi que le véhicule est un espace où ils se sentent bien (92%), dont ils prennent soin (82%) et avec lequel il peut leur arriver de parler de temps en temps (44%). Toujours selon l'étude, les Français considèrent l’achat d’un véhicule comme un moment de plaisir, mais aussi comme un moment de stress dès lors qu’il s’agit de l’achat d’un véhicule d’occasion pour plus de la moitié des sondés (52%).

Rassurer l'acheteur d'une occasion

Parmi les facteurs de stress liés à l'achat d'un VO, ils désignent les vices cachés, des bruits inhabituels (88%), un défaut électronique (86%) ou un écart kilométrique entre l’annonce et la réalité (84%). Ces critères peuvent les faire renoncer à l'achat d'un véhicule d'occasion. Fort de ce constat, Heycar a pour objectif de simplifier les recherches et de rendre plus transparent le processus d’achat de voiture d’occasion. Mathias Hioco, président de Heycar France, indique : « L’achat d’une voiture est un acte d’achat engageant et doit pouvoir être un moment simple et agréable. Notre objectif, chez Heycar, en lien avec nos partenaires concessionnaires, est de proposer non seulement des véhicules d’occasion de qualité avec les services qui vont avec – garanties, assurances, financement – mais aussi proposer un parcours de recherche et d’achat d’un véhicule d’occasion aussi transparent et rassurant que pour l’achat de véhicules neufs. »

À l'aide de partenaires comme Renault, Daimler et Volkswagen, la plateforme propose des véhicules certifiés de moins de 8 ans et de moins de 150 000 km, couverts par les garanties des constructeurs. Deux mois après son lancement en France, Heycar s'appuie sur un réseau de plus de 1 500 concessionnaires proposant plus de 50 000 véhicules sur sa plateforme.