Véhicules autonomes. Jaguar Land Rover ouvre trois centres en Europe

Jaguar Land Rover annonce l’ouverture de trois nouveaux centres d’ingénierie en Allemagne, en Italie et en Espagne qui travailleront au développement de systèmes d’aide à la conduite et d’intelligence artificielle pour les voitures autonomes.

Afin de développer les systèmes de conduite autonome pour sa prochaine génération de véhicules, Jaguar Land Rover a pris la décision d’élargir ses capacités numériques mondiales. Il renforce de surcroît son partenariat avec NVIDIA, spécialisée dans l’intelligence artificielle. JLR va donc ouvrir trois nouveaux centres technologiques en Europe, précisément à Munich en Allemagne, à Bologne en Italie et à Madrid en Espagne. Ces sites ont été choisis « en raison de la forte disponibilité dans leur région de compétences en ingénierie numérique » mais également parce qu’ils ont été identifiés par le constructeur comme étant « en plein développement en Europe » explique celui-ci dans un communiqué.

Ces nouvelles infrastructures viennent s’ajouter aux six pôles technologiques du groupe déjà existants basés à Portland aux États-Unis, à Budapest en Hongrie, à Shannon en Irlande, à Shanghai en Chine, à Bengaluru en Inde et à Manchester au Royaume-Uni.

Un secteur qui recrute

Selon JLR, l’addition de ces trois centres permet d’intégrer plus de 1100 ingénieurs supplémentaires aux 9000 collaborateurs du groupe dans le monde. De plus, près d’une centaine d’emplois en ingénierie seront à pourvoir. « Notre parcours de transformation numérique est bien engagé mais la prochaine étape importante est le recrutement de professionnels hautement qualifiés dans le digital » commentait Anthony Battle, directeur de l'information. Fin 2022, JLR avait déjà lancé une campagne de recrutement ouvrant 800 emplois à saisir dans le numérique et l'ingénierie au sein de ses six pôles technologiques existants.