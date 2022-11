Véhicules d'occasion : Aramis Group reprend les activités de Cazoo en Italie

La loi du marché est rude et Cazoo, en grande difficulté financière, est contraint de céder ses activités sur le marché des voitures d’occasion en Italie. Aramis Group profite de l’occasion pour boucler une nouvelle opération de croissance externe et pourra profiter de la forte empreinte de Stellantis sur le marché italien.

Aramis Group annonce le rachat de Cazoo Trading Italy qui est immédiatement renommé en Brumbrum, son appellation commerciale initiale. Rappelons que Cazoo avait pris le contrôle de Brumbrum en janvier 2022.

Cazoo, une campagne européenne aux airs de déroute

Après avoir mené une politique d’expansion agressive en Europe, Cazoo se retrouve dans une situation financière très difficile et a annoncé que le groupe devait se recentrer sur son marché domestique, le Royaume-Uni, et par conséquent vendre ses filiales européennes. Cette liquidation concerne l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et la France. Cazoo avait aussi été très dispendieux en sponsoring sportif, dans le football et le golf, et on ne sait pas si ces engagements financiers pourront être honorés.

Une bonne affaire pour Aramis Group

Avec ce rachat Aramis Group, dirigé par Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, met la main sur une société qui vend environ 1 600 véhicules d’occasion à particuliers par an, pour un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros. « Pour Aramis, c'est une très belle opportunité d'entrer, à des conditions financières attractives, sur un marché stratégique en Europe Continentale, représentant 20 milliards d'euros de transactions annuelles, et où Stellantis, actionnaire majoritaire d’Aramis Group, détient une très forte présence », souligne un porte-parole d’Aramis Group par voie de communiqué.

Aramis Group a récemment pris le contrôle de Clicars en Espagne.