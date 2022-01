Véhicules d’occasion : Auto1 annonce une croissance de 30% en 2021 !

Auto1 vient de publier ses résultats commerciaux pour le compte du quatrième trimestre 2021, ainsi qu’un premier bilan non consolidé de l’exercice 2021.

Dans la continuité de résultats très bien orientés, Auto1 a enregistré un quatrième trimestre 2021 record avec Autohero, qui a réalisé 13850 transactions (+231%), et des ventes professionnelles à 153000 unités (+35%). Soit une croissance globale de 42% pour un volume de 166850 VO.

Les clés du sourcing VO sont bien gardées

Au niveau des achats, le groupe continue de faire valoir les performances de son sourcing (180600 unités en hausse de 42%). Grâce à cet indicateur, la direction d’Auto1 indique que le groupe est très bien positionné pour maintenir sa dynamique de croissance au premier trimestre 2022.

En attendant la publication des résultats commerciaux définitifs et des résultats financiers de 2021 le 23 mars 2022, Auto1 avance un premier bilan commercial annuel non consolidé. 41355 transactions pour Autohero, soit 307% de croissance. 555277 ventes professionnelles, soit une très robuste progression de 24% dans un périmètre de marché beaucoup plus mûr et historique pour le groupe.