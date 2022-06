Véhicules d'occasion : Heycar donne le coup d'envoi de sa campagne de communication en France

Soutenue par des actionnaires de référence (Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen AG, Mercedes-Benz Mobility, Allianz, Renault Group et Mobilize Financial Services), la plateforme allemande Heycar a déjà prouvé que son nouveau modèle fonctionne en Allemagne depuis 2017 mais aussi au Royaume-Uni et en Espagne.

Simplifier les recherches et rendre plus transparent le processus d’achat de voitures d’occasion

La filiale française, dirigée par Mathias Hioco, est déployée dans l'Hexagone depuis décembre 2021. Rappelons que le modèle Heycar fonctionne à partir des annonces de véhicules d'occasion postées par les distributeurs automobiles. Le modèle est disruptif par rapport aux autres plateformes puisque l'annonce est gratuite. Heycar est, elle, rétribuée en fonction du nombre de leads fournis au concessionnaire. Sur cette plateforme, les véhicules en vente ont tous moins de 8 ans et moins de 150 000 kilomètres au compteur. L'objectif est de réinventer le processus d’achat et l’adapter parfaitement aux besoins des clients, en combinant le meilleur des deux mondes : une expérience en ligne innovante et fluide associée à un réseau de concessionnaires de qualité qui se portent garants de la qualité des véhicules. Une garantie qui ne s’arrête pas là, puisque tous les véhicules vendus sur la plateforme sont des véhicules révisés et avec une garantie pouvant aller jusqu’à 36 mois.

70 000 voitures proposées en ligne