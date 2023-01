Véhicules d'occasion : Le constructeur premium italien Alfa Romeo lance son nouveau label Alfa Romeo Certified

Dans sa stratégie de reconquête des clients, Alfa Romeo joue sur tous les tableaux : les véhicules neufs comme les véhicules d'occasion. Dans le premier cas, cela passe par le renouvellement de la gamme. Un étape incarnée par l'introduction du SUV compact Alfa Romeo Tonale et des versions restylées des Giulia et Stelvio. Dans le second cas, cela se traduit par une meilleure sélection et une nouvelle mise en avant des véhicules proposés en seconde main. Une approche illustrée par la création du nouveau label « Alfa Romeo Certified ».

Comme l'indique Jean-Philippe Imparato, le directeur général du constructeur transalpin, sur les réseaux sociaux, cette nouvelle étiquette est - dans un premier temps - disponible et réservée à l'Italie. Elle sera ensuite déployée sur d'autres marchés européens, dont la France. À noter que si le réseau français ne communique pas encore officiellement sur cette évolution, le nouveau site internet présentant ces "occasions sélectionnées" est d'ores et déjà opérationnel.

Derrière ce nouveau programme permettant de « choisir en toute confiance un véhicule d'occasion sélectionné, contrôlé et certifié par la marque » se cache la volonté de « transformer l'achat d'une Alfa Romeo d'occasion en une véritable expérience de marque ». Autrement dit, d'installer le client dans l'atmosphère de la marque et de le familiariser avec ses valeurs.

Dans cette optique, les potentiels clients seront en contact avec du personnel dédié et auront la possibilité d'essayer les véhicules proposés (sans obligation d'achat) et mis en avant dans des espace dédiés.

Défendre les valeurs résiduelles des Alfa Romeo

D'une manière plus concrète, un véhicule recevant le label Alfa Romeo Certified est un VO sur lequel 120 points de contrôle ont été vérifiés par les techniciens spécialisés du réseau Alfa Romeo. Un check-up complet qui porte sur des éléments de carrosserie, l'électronique embarquée, les équipements de sécurité et bien sûr la mécanique. « Si besoin, des pièces Alfa Romeo d'origine sont utilisées pour remettre le véhicule à niveau », est-il précisé.

Mieux, une fois le véhicule labellisé celui-ci est couvert par une garantie 24 mois, kilométrage illimité couvrant « les pièces et la main d'œuvre » et un service d'assistance 24/24 - 7j/7 partout en Europe. En cas de revente du véhicule avant la fin de la période de garantie, la validité de cette dernière peut être transférée au nouveau propriétaire.

Enfin, dans cet esprit de conquête de nouveaux clients, Alfa Romeo entend sécuriser ses transactions de VO par la mise en place d'une prestation « satisfait ou remboursé » dans un période de 10 jours après l'achat, à condition d'avoir parcouru moins de 1 000 kilomètres.

« Alfa Romeo franchit une nouvelle étape avec ce programme de certification exclusif des véhicules d'occasion et leur commercialisation via un canal numérique exclusif créé adhoc afin d'assurer une meilleure protection des valeurs résiduelles [des véhicules de la marque]. Alfa Romeo Selected est le meilleur moyen de s'offrir une Alfa et de faire partie de la "Tribu" », commente dans un communiqué Raffaele Russo, directeur d'Alfa Romeo Italie.