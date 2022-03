Véhicules d'occasion : les marques allemandes préférées aux françaises

Dans le cadre de sa deuxième étude menée par son Odo'Lab, Odopass présente de nouvelles données sur le parc VO français et dégage les grandes tendances de leur usage. La start-up constate ainsi que le kilométrage moyen d'un véhicule d'occasion est de 166 074 km. Dans certaines régions, comme les Pays de la Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne et Centre-Val de Loire, le kilométrage moyen d’un véhicule d’occasion dépasse même les 175 000 km. Contrairement à l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, la Corse ou la région PACA, où un VO parcourt en moyenne 160 000 km. En moyenne, un Français roule 40 km par jour, soit 140 000 km par an.

Mercedes rassure les Français

Par ailleurs, l'étude signée Odopass montre que les constructeurs allemands bénéficient d'une meilleure réputation, notamment en ce qui concerne la fiabilité. Dans le top 5 des marques présentant un kilométrage supérieur à 250 000 km, quatre sont allemandes. Mercedes arrive en tête avec 187 782 km, suivi de BMW avec 186 337 km. À titre comparatif, la première marque française à s'inscrire dans le top 10 est Peugeot, à la neuvième place. C'est également la marque Mercedes qui s'empare de la première place du podium avec 16 649 km couverts en moyenne par an. Viennent ensuite Skoda (16 569 km) et Hyundai (16 561 km). De leur côté, Peugeot (14 466 km) et Citroën (14 183 km) arrivent respectivement en 14 et 15ème place.

Enfin, l'étude montre logiquement que plus la voiture est jeune, plus elle roule. En moyenne, Odo'Lab constate que les véhicules parcourent 17 926 km annuellement les cinq premières années de leur vie, puis 16% de moins après 10 ans, puis 1/4 de moins après 15 ans.