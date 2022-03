Véhicules d'occasion : Simplicicar souhaite atteindre 70 points de vente d'ici à 2025

Simplicicar, réseau conçu comme une agence immobilière traditionnelle, dévoile son intention d'accompagner sa croissance. Âgé de dix ans, le réseau compte à ce jour 50 agences en franchises qui couvrent une grande partie de la France métropolitaine et des Antilles Françaises. L'objectif est de recruter une vingtaine de franchisés et ainsi d'atteindre 70 points de vente d'ici à 2025. Après de récentes ouvertures à Caen, Palaiseau, Aix-en-Provence et Baie-Mahault en Guadeloupe, les objectifs de développement se tournent vers l'Est, les Dom-Tom et la Corse.

« Aujourd’hui, je suis très fier de notre réseau multiculturel et composé aussi bien de porteurs de projets jeunes, que de couples, de femmes… Nous souhaitons avant tout recruter des candidats passionnés par l’automobile et qui pourront, avec notre accompagnement, s’épanouir rapidement dans leur travail », explique Yoni Dayan, fondateur du réseau. De plus une formation au sein de l'Académie Simplicicar est délivrée à chaque nouveau franchisé.