Véhicules d'occasion : Spoticar renforce ses services clients

Spoticar, label VO du groupe Stellantis, continue à se développer en France avec de nouveaux avantages. Une professionnalisation qui est marquée par l'introduction de services jusque-là réservés à l’activité véhicules neufs.

Créé en mai 2019 pour les marques généralistes du Groupe PSA, le Label multimarque de véhicules d’occasion (VO) SPOTICAR avait pour objectif de simplifier le parcours des clients particuliers et professionnels, avec une offre à la fois digitale et physique s’appuyant sur un réseau dense et qualifié de plus de 1 200 points de vente, ainsi qu’un choix multimarque de véhicules sélectionnés, expertisés et préparés. Intégré à Stellantis, l'enseigne distribue désormais les marques Fiat, Abarth et Jeep. Ce qui représente plus de 40 000 véhicules d’occasion soigneusement sélectionnés et garantis jusqu’à 24 mois (dans le réseau SPOTICAR), kilométrage illimité.

Professionnalisation du service clients

Afin de renforcer son attractivité et la satisfaction des clients, Spoticar crée de nouveaux avantages pour ses acheteurs. Pour garantir la satisfaction de ses clients, un essai "satisfait ou remboursé" est proposé, ainsi que la suppression des frais d'entretien pendant 15 000 km.

Par ailleurs, les différentes alternatives données aux acheteurs comme la livraison à domicile, les offres de reprise en ligne ou en points de vente, les offres de financement ou d'extension de garantie et des contrats de maintenance.

Spoticar dispose également d’un centre de reconditionnement aux plus hauts standards de qualité, situé à Hordain dans le Nord de la France. Disposant de plus de 15 000 places de stockage et 6 000 m² de surface atelier, ce centre a aujourd’hui une cadence de plus de 100 véhicules d’occasion par jour en une équipe.