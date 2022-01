Véhicules d’occasion : WeYouCar veut se développer

Spécialisée dans les transactions de véhicules d’occasion, au-delà de quelques « zéro km », la marque WeYouCar s’appuie actuellement sur deux agences situées à Beaurains, à proximité de Lens, et à La Trinité-de-Thouberville, à quelques kilomètres de Rouen.

Elle compte se développer significativement en 2022 en s’appuyant sur un marché dynamique. En effet, le marché français du VO a dépassé la barre symbolique des 6 millions (6 016 321 d’immatriculations), en hausse de 8% par rapport à 2020 et de 4% par rapport à 2019. Toutes les tranches d’âge sont activement, recherchées et seules les immatriculations des voitures d’un an et moins sont en retrait (-13%), faute de matériel. Notons que c’est encore le segment des ventes de particulier à particulier qui enregistre la plus forte progression (+11% comme en 2020), tandis que le secteur des professionnels affiche une croissance de 4%.

WeYouCar espère ouvrir une douzaine d’agences en France et en Belgique cette année et à plus long terme, envisage un maillage de 50 à 60 agences.