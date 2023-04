Véhicules de loisirs : Erwin Hymer Group commande 6 000 Volkswagen Crafter

Nouveau partenariat entre Erwin Hymer Group et un constructeur automobile. Davantage habitué à travailler avec des bases de véhicules utilitaires légers estampillés Fiat Professionnal, Ford, Mercedes-Benz Vans ou encore Stellantis (Opel), le fabricant allemand de véhicules de loisirs a décidé de se rapprocher de Volkswagen dans le cadre d'un nouveau projet de camping-car.

Filiale du géant américain Thor Industries, EHG a donc passé commande de 6 000 fourgons Crafter auprès de Volkswagen Commercial Vehicles, la division VU du constructeur allemand.

Des opportunités possibles avec les Volkswagen Crafter châssis et le successeur du Transporter 6.1

« Nous sommes ravis de compter le groupe Erwin Hymer comme un nouveau partenaire. Celui-ci proposera ses propres solutions de camping en utilisant nos véhicules comme base. Nous considérons le fourgon tôlé Crafter comme une référence dans sa catégorie : il offre beaucoup d'espace et une grande flexibilité pour une large gamme de solutions, et constitue une première étape dans notre collaboration. Nous sommes également impatients de discuter d'autres projets pour d'autres véhicules, tels que le châssis Crafter et le successeur du T6.1 », indique – enthousiaste – Lars Krause, vice-président de Volkswagen Commercial Vehicles, chargé des ventes et du marketing.

« Avec le Volkswagen Crafter comme véhicule de base, nous sommes encore mieux placés pour répondre à la forte demande de camping-cars puissants et compacts. De plus, nous pouvons très bien imaginer des projets communs avec notre partenaire Volkswagen Commercial Vehicles dans des domaines tels que les systèmes de propulsion alternatifs, par exemple», abonde Alexander Leopold, CEO Erwin Hymer Group.