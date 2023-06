Véhicules électriques : des freins à l’adoption progressivement levés mais encore des progrès à faire

Une nouvelle étude commandée par Shell, et conduite par LCP Delta*, met en évidence l’accélération de l'adoption des véhicules électriques dans plusieurs marchés européens clés, comme la France. Selon le rapport, 40 % des Français interrogés indiquent avoir acheté un véhicule électrique au cours de l'année écoulée, un taux qui monte à 67 % au cours des deux dernières années. Cette accélération a d’ailleurs un effet positif sur l’état d’esprit des conducteurs, qui ont de moins en moins de doutes sur l'autonomie et la disponibilité de l’infrastructure de recharge, deux points qui apparaissent décisifs dans la décision d’achat devant même le recul du prix qui n’arrive qu’en troisième position.

Moins d’anxiété et de stress face à la recharge

Les données montrent par ailleurs que les avancées technologiques en termes d’autonomie et le développement de l'infrastructure de recharge ont un impact positif sur l'attitude des conducteurs, puisque seulement 11 % d’entre eux déclarent s'abstenir de faire des trajets plus longs (-2 points en un an). Aussi 47 % des sondés déclarent aujourd’hui ne pas avoir besoin de recharger quotidiennement (contre 20 % l’an passé). « La croissance de plus en plus forte de l’adoption des VE ressort nettement de nos données, explique Nathalie Dorne, directrice Europe du Sud (France, Espagne, Italie) chez Shell Recharge Solutions. Il est à ce titre encourageant de constater que bon nombre des conducteurs français expriment une impression de plus en plus positive de leur expérience sur les routes. Cependant, et afin que l’électrification de la mobilité poursuive sa progression, le secteur doit être à l'écoute des besoins des conducteurs de VE. L’objectif ultime ? Supprimer les barrières à l'entrée persistantes et améliorer encore et toujours l'expérience des utilisateurs ».

Simplicité d’utilisation et innovation attendue

Car l’expérience n’est pas encore optimale et les exigences des conducteurs de véhicules électriques se précisent. Ils souhaitent notamment pouvoir bénéficier du plein potentiel des services de recharge via une combinaison d’applications et de cartes moins complexe. En effet, près d'un quart (23 %) des conducteurs disent avoir installé quatre applications pour gérer et exploiter au mieux leur VE. Ce chiffre monte à 34% pour les utilisateurs qui accèdent à l'infrastructure de recharge publique avec quatre cartes de recharge ou plus. La multiplication des cartes, applications et abonnement demeurent ainsi un sujet irritant. Ainsi, pointant du doigt les enjeux d'interopérabilité, 45 % des Français préfèreraient disposer d'une méthode uniformisée pour accéder à tous les bornes de charge publiques, même si cela signifie qu'elles devraient payer davantage. À noter : les utilisateurs préfèrent utiliser une carte qui soit recommandée par leur société de location ou leur employeur.

De l’importance de la recharge à destination

Le rapport met enfin en évidence l’importance de la recharge à destination (lieux de travail, parkings des détaillants…) alors que plus de la moitié (65 %) des conducteurs de véhicules électriques déclarent ne pas disposer de borne de recharge à domicile (hors prise domestique). Par ailleurs, 56 % indiquent qu'ils choisissent encore leurs lieux d'achat et de déplacement en fonction de la disponibilité des points de charge, quand 71 % affirment être prêts à se rendre plus souvent sur certaines destinations si elles peuvent disposer de bornes de recharge.