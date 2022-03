Véhicules électriques : inédite joint-venture entre Honda et Sony

Une alliance entre Honda et Sony… À l’heure où la digitalisation de l’automobile bat son plein, voilà un rapprochement qui paraît logique. Les deux entreprises ont été fondées au Japon : l’une est un constructeur automobile, l’autre – inventeur de la célèbre console de jeux PlayStation – est un géant de la tech. Oui, mais voilà : l’annonce de la création d’une co-entreprise entre ces deux grands noms concerne non pas la fourniture de solutions logicielles mais l’avenir du véhicule électrique.

Depuis quelques temps déjà, Sony ne cache pas son intention de pénétrer le marché automobile. Le dernier CES de Las Vegas l’a prouvé. L’entreprise ayant présenté une version nettement plus aboutie de son futur véhicule - Vision S - que ce qui avait été montré par le passé.

Selon nos confrères d'Automotive New Europe, cette nouvelle société créée par Honda et Sony - dont la nom n'a pas encore été trouvé - devrait être opérationnelle dès 2025. Outre les batteries, des véhicules électriques devraient être produits et commercialisés au Japon bien sûr, aux États-Unis mais aussi en Europe.

Selon la lettre d'intention des deux entreprises, Honda devrait apporter son expertise en matière de production automobile et d'après-vente tandis que Sony mettre à disposition son savoir-faire technologique (info-divertissement, systèmes d'aides à la conduite, etc.).