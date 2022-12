Véhicules électriques : la France se rapproche (doucement) des 80 000 points de charge

Au 30 novembre, l'Hexagone comptait 77 318 points de recharge ouverts au public, ce qui correspond à une évolution de + 51 % de leur nombre en un an, selon le dernier baromètre réalisé par l’Avere-France et le Ministère de la Transition énergétique sur la base de données de Gireve.

« En novembre 2022, la croissance des déploiements de points de recharge a connu une légère inflexion par rapport aux mois précédents, analyse Clément Molizon, délégué général de l’Avere-France. C’est surtout l’augmentation du nombre de points de recharge haute-puissance, d’une puissance supérieure ou égale à 50 kW, qui est à regarder : nous avons dépassé, le mois dernier, la barre symbolique des 5 000, soit près de 400 de plus qu’en octobre 2022 ce qui représente entre octobre et novembre + 8 % d’augmentation. Les déploiements se sont ainsi intensifiés en la matière. Rappelons toutefois que la réponse à l’ensemble des besoins des utilisateurs se trouve dans le mix des puissances, et non dans la seule recharge rapide », ajoute-t-il.

Aussi, depuis le mois dernier, le baromètre ajoute des indicateurs sur l’usage des points de recharge ouverts au public, que ce soit en termes de disponibilité ou de volume de session. Le mois dernier le taux de disponibilité s'est élevé à 84 % pour les bornes AC, 83 % pour la recharge rapide inférieure à 150 kW et 82 % pour celles permettant une recharge supérieure à 150 kW. Des chiffres en légère amélioration par rapport à octobre. Enfin, un point de charge a comptabilisé en moyenne 14 sessions de recharge sur la période.