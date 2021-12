Véhicules électriques : le groupe EDF accompagne la transition énergétique des entreprises

Le parc automobile français est en pleine transformation. Les voitures électriques et hybrides gagnent du terrain : les nouvelles immatriculations ne cessent de croître au fil des années. En juin 2021, elles représentaient 37,6 % du marché, contre 21,7 % en 2020¹ . Une tendance notamment renforcée par les évolutions réglementaires telles que la mise en place dans plusieurs grandes villes françaises de « zones à faibles émissions » (ZFE). Des restrictions de circulation y sont ainsi appliquées aux véhicules les plus émetteurs de polluants atmosphériques. D'autres contraintes concernent plus spécifiquement les entreprises, comme la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), qui impose un quota de voitures à faibles émissions de CO2 lors du renouvellement des flottes privées de plus de 100 véhicules. D'abord établi à 10 % à partir de 2022, il montera jusqu'à 50 % en 2030.



Cette évolution programmée est l'occasion pour les entreprises de profiter de plusieurs avantages. En termes d’image tout d’abord, l'utilisation de véhicules électriques constitue une preuve de l’engagement concret de la marque en faveur de la transition écologique. En matière de marque employeur également, puisque les collaborateurs peuvent profiter de cette démarche en bénéficiant d'un point de recharge pour leur propre véhicule. Jusqu'à fin 2022, cela n'est par ailleurs pas considéré comme un avantage en nature. Enfin, l’entreprise peut bénéficier de nombreuses aides financières. En effet, un véhicule électrique exonère l'entreprise de la taxe sur les véhicules de société et des frais de carte grise. De plus, un bonus écologique est lié à l'achat ou au leasing d'un véhicule électrique. Depuis juillet dernier, celui-ci peut atteindre 4 000 €. D'autres avantages contribuent à rendre cette transition attractive financièrement, comme une déduction fiscale, ou encore des dispositifs locaux.

Un accompagnement personnalisé

Pour les entreprises, la transition vers un parc automobile électrique peut s’avérer complexe. Quelles sont les contraintes réglementaires en vigueur ? Comment obtenir les aides financières prévues ? Comment évaluer la rentabilité de la démarche ? Pour faciliter cette réflexion, EDF propose aux entreprises un accompagnement. Celui-ci commence par une évaluation des besoins. Pour cela, un chef de projet fait le point sur le nombre de véhicules en service, et la façon dont ils sont utilisés. Il estime avec l'entreprise combien de véhicules sont à remplacer, à quel rythme, et quelles solutions de recharge seront nécessaires pour leur fonctionnement.

Sur le marché de l'automobile, l'offre est de plus en plus vaste avec notamment le choix nécessaire entre des voitures entièrement électriques ou des hybrides rechargeables. Quelle est la fréquence des déplacements ? Quelle est la longueur des trajets effectués ? En fonction des données recueillies, le chef de projet oriente l'entreprise vers les solutions les plus adaptées à ses besoins. Les aides financières ainsi que les contraintes légales évoluent au fil du temps, et peuvent varier selon la localisation de l'entreprise. Là aussi, l'accompagnement d'EDF aide les entreprises à y voir plus clair, et à aborder leur projet plus sereinement.

Des solutions de recharge adaptées

Convertir son parc automobile à l'électrique implique de s'équiper en bornes de recharge. Là aussi, en plus de proposer un tarif d'électricité adapté, EDF accompagne les entreprises en amont du projet, pour aboutir à la meilleure solution. La recharge peut être réservée aux véhicules professionnels, mais également ouverte aux véhicules personnels des employés, voire à ceux des clients.

Chaque solution de recharge est pensée pour s’adapter aux besoins de l'entreprise, permettant ainsi d'optimiser les coûts de fonctionnement. Des technologies innovantes viennent également renforcer la rentabilité du projet. Ces considérations, à la fois financières et techniques, sont prises en charge par Izivia, filiale d'EDF, agrée ADVENIR².

Izivia intervient de l'installation des bornes à leur exploitation et maintenance, en passant par leur gestion. Pour les usagers, la société propose notamment des cartes de recharge, le Pass IZIVIA ou le Pass IZIVIA Pro et une hotline accessible 24h/24. Le groupe EDF est donc présent aux côtés des entreprises à chaque étape de leur projet, dès la préparation, pour faciliter la transition.



¹ Ministère de l'écologie : https://www.ecologie.gouv.fr/deploiement-des-bornes-recharge-electrique-moitie-des-aires-service-desormais-equipees

² Le programme ADVENIR subventionne l'installation de bornes et permet d'accéder à des primes au déploiement d’infrastructures de recharge.

Contenu proposé par EDF MOBILITE