Véhicules électriques : LG et Honda s'allient pour produire des batteries aux États-Unis

La liste des gigafactories – ces usines de production de batteries électriques – qui poussent à travers le monde pour répondre aux besoins d'une industrie automobile électrifiée s'allonge encore. L'Europe n'est, cette fois-ci, pas concernée puisque le projet mené par Honda se situe aux États-Unis.

Présent sur le marché nord-américain avec ses marques Honda et Acura (au positionnement plus premium), qui accueilleront prochainement dans leurs gammes des véhicules 100 % électriques, le constructeur japonais s'est rapproché d'un autre acteur japonais – LG – présenté comme le premier fabricant mondial de batteries électriques.

Désormais associés au sein d'une coentreprise, Honda Motor et LG Energy Solution vont investir 4,4 milliards de dollars pour faire sortir de terre une gigafactory d'une capacité annuelle de 40 GWh. Cette nouvelle usine de batteries, dont le lieu d'implantation est encore incertain, devrait être construite courant 2023 et opérationnelle dès 2025.

Produire des véhicules électriques le plus localement possible

« Notre coentreprise avec Honda, qui jouit d'une réputation de marque importante, est une étape importante dans notre stratégie à moyen et long terme de promotion de l'électrification sur le marché nord-américain en croissance rapide », commente dans un communiqué Youngsoo Kwon, P-DG de LG Energy Solution.

Toshihiro Mibe, le P-DG d'Honda rappelle pour sa part que son entreprise s'est fixé « un objectif de neutralité carbone pour tous les produits et activités d'ici à 2050 » et s'est engagée « à s'approvisionner le plus localement possible en batteries électriques ». Soit, en d'autres termes, importer le moins d'éléments possibles pour assurer la fabrication complète de ses véhicules électriques au plus près de ses clients.