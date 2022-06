Véhicules électriques : Mon Courtier Energie se dote d'une solution packagée

Plus concrètement, le réseau propose, depuis quelques mois maintenant, un produit clé en main : analyse du besoin, installation, mise en service, configuration, fourniture de l’électricité et maintenance de la borne. L’étape concernant l’aménagement de la borne est traitée par Shell Recharge Solutions, partenaire de Mon Courtier Energie. Après installation, les utilisateurs sont accompagnés dans le paramétrage de la borne et de la carte qui leur a été remis, afin d'en maîtriser la consommation ou de se faire indemniser par leur employeur. L'offre comprend également un système de supervision et l'accès à une plateforme de pilotage, moyennant un abonnement annuel de 96 euros HT par borne. Enfin, pour adopter une vision 360° de la transition énergétique des flottes, le réseau a noué un partenariat avec Yooliz, société de leasing automobile.