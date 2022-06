Véhicules électriques : plus de 62 000 points de charge ouverts au public à fin mai

Selon le dernier baromètre réalisé par l’Avere-France et le ministère de la Transition écologique sur la base de données de Gireve, plus de 62 000 points de recharge sont actuellement en service sur le territoire, répartis sur 24 722 stations. Cela représente 92 prises disponibles pour 100 000 habitants.

Sans surprise, la région Île-de-France est la mieux dotée avec près de 11 800 points de charge ouverts au public, suivie par l'Auvergne-Rhône-Alpes (7 149 prises), l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine (avec respectivement 6 163 et 6 135 bornes). Du côté des emplacements, c'est dans les parkings publics (38 % – 23 443) et auprès des commerces (30 % – 18 430) que l'on trouve le plus de points de charge, plaçant la voirie en troisième position (29 % – 17 880). Enfin, 56 % des prises publiques offrent une puissance de charge comprise entre 7,4 et 22 kW, et 35 % sont inférieures à 7,4 kW, faisant de la « charge lente » en courant alternatif une offre dominante.

Si l'objectif des 100 000 bornes publiques n'a pas été atteint à fin 2021, l'Avere-France salue « les déploiements qui se poursuivent ». « Depuis le début de l’année, 3 070 nouvelles stations représentant près de 8 500 points de recharge ouverts au public ont en effet été déployés sur le territoire », commente Cécile Goubet, sa déléguée générale. Cette dernière rappelle également que les points de recharge ouverts au public ne représentent que 7 % de l’ensemble de l’infrastructure disponible aujourd'hui en France, et qu’il faut surtout « pousser les efforts sur l’équipement à domicile ou en entreprise » qui représentent les principaux lieux de recharge des conducteurs de véhicules électriques à date.