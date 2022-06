Véhicules électriques : Remoove tient salon jusqu'au 18 juin

Élections législatives, fête des pères et... véhicules électrifiés. Le week-end des 18 et 19 juin 2022 est placé sous le sceau de la mobilité propre. En parallèle des Electric Test Days organisés à Paris par Yann Azran et Aymeric Weyland, la FFAUVE et ses bénévoles pilotent pour la deuxième année consécutive le salon Remoove dédié aux professionnels comme aux particuliers.

Au programme ? Des baptêmes en voitures électriques, des essais de véhicules, des ateliers visant à « découvrir concrètement les spécificités de l'électromobilité », des conférences permettant « d'échanger sur des thèmes d'actualité des nouvelles mobilités » et de nombreuses animations. Un village des exposants offre également la possibilité d'entrer en contact avec de nombreux membres de l'écosystème des véhicules électrifiés (prestataires de recharge, installateurs de bornes, ...).

Des bénévoles à la manœuvre

« Ce salon pas comme les autres dispose de nombreux atouts, en particulier le circuit de la Ferté-Gaucher qui permet démonstrations et initiations à la conduite décarbonée trois jours durant, tout en hébergeant des moments forts de réflexion et d’échanges sur l’évolution de la mobilité, avec des invités de premier plan. La singularité de ce salon est également d’être organisé par les représentants des utilisateurs de véhicules électriques, bénévoles et tous acquis depuis bientôt 10 ans à cette forme de mobilité, laquelle connaît aujourd’hui une progression foudroyante », commente Stéphane Séméria, le président de la FFAUVE.