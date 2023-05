Véhicules électriques : Stellantis investit dans les batteries au lithium-soufre

Stellantis Ventures, le fonds de capital-risque de Stellantis lancé en 2022, a fait le choix d’investir dans la société Lyten. Cette décision va permettre d’accélérer la commercialisation du Lyten 3D Graphene au sein du secteur des transports, notamment dans les batteries lithium-soufre (Li-S) LytCell pour véhicules électriques, les matériaux composites légers et les capteurs embarqués à haute sensibilité. Lyten compte exploiter l’adaptabilité de ce matériau pour améliorer les performances des véhicules et l’expérience client, tout en décarbonant le secteur des transports.

Contrairement aux batteries lithium-ion classiques, les batteries lithium-soufre de Lyten n’utilisent ni nickel, ni cobalt, ni manganèse, ce qui donne une empreinte carbone estimée à plus de 60 % inférieure à celle des meilleures batteries actuelles. Les matières premières utilisées pour les batteries lithium-soufre présentent aussi l’avantage de pouvoir être obtenues et produites localement, en Amérique du Nord et en Europe, satisfaisant ainsi les besoins des industries en termes de batteries haute densité énergétique légères, et permettant également à Stellantis de s’affranchir d’éventuelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

La production de la batterie lithium-soufre, des matériaux composites et des technologies de capteurs de Lyten a déjà commencé dans son usine installée dans la Silicon Valley sur 13 000 m². Outre la production de batteries pour véhicules électriques, Lyten collabore actuellement avec des investisseurs de plusieurs secteurs pour appliquer les matériaux à base de Lyten 3D Graphene afin de décarboner d’autres secteurs à forte intensité de carbone, en plus de celui du secteur des transports.