Véhicules électriques : Stellantis modernise ses centres de tests à hauteur de 35 millions d’euros

Le réseau mondial de centres techniques et de tests de véhicules de Stellantis joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs du plan stratégique Dare Forward 2030. Deux des six centres de tests du groupe automobile sont concernés par ces investissements.

Dans le cadre de son plan stratégique Dare Forward 2030, qui prévoit la réduction de 50 % des émissions carbone d’ici à cette date par rapport aux niveaux de 2021 et le net zéro en matière d'émissions carbone d'ici à 2038, Stellantis entend également atteindre un mix de 100 % de véhicules particuliers électriques vendus en Europe et 50 % de véhicules particuliers et de pick-up électriques vendus aux États-Unis d’ici à huit ans. Pour ce faire, le groupe automobile a investi presque 35 millions d’euros dans deux de ses centres de tests mondiaux. Sont concernés : le Safety Center d’Orbassano, basé près de Turin en Italie, et la soufflerie d’Auburn Hills, installée dans le Michigan, aux États-Unis.

Deux centres sur six

Le site italien effectue actuellement deux crash-tests minimum par jour. Grâce à un investissement de 5 millions d’euros, celui-ci a été modernisé afin d’accueillir quatre pistes d’essais avec quatre points d’impact permettant de tester tous les types de véhicules électrifiés (voitures de tourisme, pick-up et véhicules utilitaires légers), ainsi que ceux dédiés à la conduite autonome. Suite à cette modernisation, le groupe automobile espère atteindre les 275 tests de véhicules électrifiés cette année.

Le bâtiment américain se dote, lui, de la technologie de sol mobile qui simule le déplacement sur route et permet des mesures aérodynamiques plus précises des véhicules testés qui demeurent, eux, statiques. Stellantis injecte 29,5 millions de dollars dans ce projet.

Avec ces deux investissements, Stellantis poursuit son ambition de devenir une entreprise technologique de mobilité durable. « Le travail qui est effectué aujourd’hui dans nos pôles techniques d’excellence à travers le monde fera des véhicules Stellantis de demain les leaders de l’industrie en matière de capacité, de performances et de sécurité », assure Harald Wester, directeur de l'ingénierie de Stellantis.