Véhicules GNV / BioGNV : un appel à projets pour aider les entreprises et collectivités

Cet appel à projets, ouvert pour une durée d'un an, s'adresse aux entreprises et collectivités souhaitant acquérir un ou plusieurs véhicules roulant au gaz. Il est destiné à faire émerger de nouvelles stations territoriales, hors métropoles (Lyon, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand et Grenoble), favorisant l’utilisation du bio GNV, dans le but d’offrir davantage d'alternative aux professionnels et leur permettre notamment de rentrer dans des Zones à Faibles Émissions (ZFE). Si l’acquisition d’un véhicule GNV / BioGNV représente encore un surcoût pour l'acquéreur, ce qui peut constituer un frein, l'Ademe et la région se propose de le prendre en charge. Les véhicules acquis pour lesquels une aide sera sollicitée seront compris dans la liste suivante : poids lourd, benne à ordures ménagères, autocar, autobus, tracteur agricole et véhicule utilitaire supérieur à 3,5 tonnes. Ils doivent faire l’objet d’une acquisition par fonds propres ou par emprunt.