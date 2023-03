Véhicules hybrides : NGK Spark Plugs au service des professionnels de la réparation

Cette transformation constitue aussi un enjeu industriel majeur pour le secteur automobile et représente notamment un défi pour les professionnels de la réparation. Cela implique la prise en compte de nouvelles technologies et de nouveaux composants lors de la maintenance et des réparations. Les réparateurs automobiles doivent être en mesure de diagnostiquer les problèmes électriques et électroniques. Pour autant cela représente également une opportunité pour les réparateurs de développer des compétences et de se spécialiser dans ces nouvelles technologies.

Afin d’accompagner la profession qui voit se profiler une réduction du parc de véhicules à moteurs thermiques dans ses ateliers, NGK Spark Plugs propose une offre complète adaptée aux véhicules hybrides sur lesquels les composants de la partie thermique de la propulsion restent inchangés. Cette offre intègre des bougies d'allumage, des bougies de préchauffage, des bobines et faisceaux haute tension, des sondes Lambda, des capteurs de température de gaz d'échappement, des débitmètres d’air et capteurs de pression, des capteurs de vitesse et de position moteur et des vannes EGR.

Ayant toujours eu à cœur de placer l’utilisateur au centre de son expertise, NGK Spark Plugs a souhaité recueillir le témoignage de l’un d’entre eux, Laurent Tourlan, chef d'atelier chez SAV Automobiles.