Véhicules neufs : le marché de février 2022 profite aux voitures électriques et aux énergies alternatives

Avec 115386 immatriculations de voitures neuves en février 2022 (à rapporter aux 132637 unités de février 2021 et aux 172438 unités de février 2019), le marché français confirme ses grandes difficultés. Au cumul des deux premiers mois de l’année, avec 218285 voitures neuves immatriculées, le marché accuse une baisse de 15,7% par rapport à la même période de 2021 et de 33,4% par rapport aux deux premiers mois de l’année 2019.

12% de part pour le véhicule électrique

Au niveau du mix énergétique, la chute des motorisations essence (-24%) et plus encore diesel (-39%) s’est poursuivie en février. Majoritairement au profit des voitures électriques, qui affichent une progression significative de 60%, pour atteindre 12% de part de marché. Les hybrides (y compris les hybrides rechargeables ou PHEV) gagnent 7% et représentent près d’une vente sur trois (28%), largement devant le diesel (18%).

Toujours embryonnaires, les carburants alternatifs apportent une réponse à la crise du pouvoir d'achat

Sur des volumes plus faibles (5% du marché), la plus forte hausse concerne les modèles à carburants alternatifs : +88%. Il s’agit pour l’essentiel de GPL, mais aussi de bioéthanol, issu en majorité de la filière agricole. Ces carburants bénéficient en effet d’une fiscalité avantageuse et donc d’un prix au litre bien plus faible que celui de l’essence ou du gazole. Un élément qui compte à l’heure de prix à la pompe très élevés pour les carburants traditionnels et de tensions avérées sur le pouvoir d’achat des Français.

Mix énergétique des voitures particulières neuves sur le canal des particuliers (France)

Energie Février 2022 Pénétration 2 mois 2022 Pénétration Essence 21496 18,63% 42226 19,34% BEV (100% électrique) 8739 7,57% 15002 6,87% HEV (hybride) 6723 5,83% 13940 6,39% MHEV (mild-hybride) 4683 4,06% 9468 4,34% Diesel 4446 3,85% 8647 3,96% GPL / Gaz 2526 2,19% 5114 2,34% PHEV (hybride rechargeable) 2289 1,98% 4454 2,04% Autres 1140 0,99% 2029 0,93%

Mix énergétique des voitures particulières neuves sur le canal des professionnels (France)

Energie Février 2022 Pénétration 2 mois 2022 Pénétration Essence 22307 19,33% 40323 18,47% Diesel 15824 13,71% 30479 13,96% PHEV (hybride rechargeable) 7397 6,41% 13166 6,03% HEV (hybride) 6607 5,73% 12779 5,85% MHEV (mild-hybride) 5342 4,63% 10306 4,72% BEV (100% électrique) 4714 4,09% 8669 3,97% GPL / Gaz 784 0,68% 1149 0,53% Autres 365 0,32% 529 0,24% FCEV (hydrogène) 2 3

(Source : AAA-DATA)

Le canal des professionnels, qui a représenté près de 55% du marché des véhicules neufs en France en février 2022, est toujours très favorable à la technologie hybride rechargeable (PHEV).