Véhiposte pilote le verdissement de sa flotte avec Fraikin

La filiale du groupe La Poste réputée pour la mise en œuvre de solutions de mobilité poursuit l’acquisition d’un parc roulant avec le spécialiste de la location longue durée de véhicules commerciaux et industriels avec la livraison prochaine de trois camions 16 tonnes 100% électriques.

Désireuse de renforcer son statut de premier transporteur vert en France, l’entité Véhiposte mène, depuis plusieurs années, des projets soutenant l’électrification de sa flotte. Après avoir expérimenté la gestion télématique avec Kuantic et équipé son parc de 12 tonnes carburant au gaz, la filiale du groupe La Poste étoffe son parc de poids lourds décarbonés avec la commande, passée auprès du loueur Fraikin, de trois premiers 16 tonnes 100% électriques.

Écarter progressivement les modèles diesel pour les tournées

Si Fraikin a été retenu comme partenaire de la transition énergétique de Véhiposte, ce n’est pas par hasard. Le bureau d’étude de ce spécialiste de la LLD permet en effet de concevoir des aménagements sur mesure. Dès lors, 70% des véhicules livrés sont configurés à la demande par l’entreprise aux 75 années d’expérience et comptant 60 000 véhicules en circulation dans 8 pays pour quelque 11 200 clients européens.

Basés en Île-de-France, les nouveaux camions de Véhiposte, attendus d’ici la fin de l’année, seront donc équipés de caisses spécifiques destinées à la livraison des chariots de courriers et colis. De quoi leur permettre d’être affectés sur des tournées, en remplacement d'anciens véhicules diesel. Quant à Fraikin, il continue d’accompagner le déploiement de solutions pour les professionnels du secteur routier et de les conseiller sur les énergies les plus adaptées à leurs métiers de même qu’aux enjeux écologiques au travers de nombreux partenariats récemment conclus avec Bump, Tankyou ou VelyVelo notamment.