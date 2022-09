Vélo de fonction ou vélotaf : un modèle calqué sur celui de l’automobile

Boosté par la crise sanitaire, le vélo est devenu le mode de déplacement préféré des Français. Également soutenu par un fort développement technologique, il est toujours plus utilisé dans le cadre du travail. Vélo de fonction et vélotaf ont donc le vent en poupe auprès des actifs et donnent l’opportunité aux entreprises de prendre en main leurs problématiques de mobilité durable et RSE.

Ce marché en fort développement et promis à un bel avenir attise donc les convoitises. En pleine maturation depuis trois ans maintenant, on voit se multiplier les acteurs, des fabricants de vélos au développement de services dédiés à la mobilité durable dans les entreprises historiques du secteur des flottes automobiles (loueurs longue durée, fleeters…) en passant par la création de start-up dédiées à la gestion de ces parcs "nouvelle génération". À tel point que l’aspect marketing qui existe depuis plusieurs années dans l’automobile, se décline désormais au secteur du vélo.

Jean-Christophe Broggini, directeur de Cyclable Entreprises, l’avoue : « On a calqué ce qui se fait de mieux en LLD automobile pour les entreprises pour développer notre offre de vélo électrique. On travaille avec deux fabricants français, les vélos sont équipés d’antivols et de sacoches. Les clients ont la possibilité de personnaliser leur monture au nom de l’entreprise et plusieurs services sont associés : maintenance sur site ou en magasin, assistance vol et dommage, géolocalisation en cas de vol, flotte de vélos de courtoisie, proposition d’essais... En réalité, notre modèle est très proche de celui de l’automobile. » Pour Jean François Dhinaux, CEO d’Azfalte, le secteur bénéficie en outre d’un développement technologique important qui a permis l’enchérissement des catalogues. « Ils sont assez conséquents en termes de choix et c’est un atout. Le vélo peut désormais racontait quelque chose de soi et devient désirable. À titre d’exemple quand on a un Cowboy avec son application mobile dédiée, on a l’impression d’avoir la ‘Tesla’ du vélo », ajoute-t-il.

Dans la profusion des offres se distingue toutefois un modèle économique gagnant nécessairement défini par l’usage encore essentiellement urbain. L’équipement des vélotaffeurs se fait donc majoritairement en vélo à assistance électrique. « Le vélo city, disponible à différents niveaux de puissance et de prestations, est davantage plébiscité, avance le fondateur d’Azfalte. Le vélo pliant est également très prisé des usagers en hyper-centre qui n’ont pas accès à une infrastructure de stationnement ou en ont un usage multimodale. » Du côté de Tim Sports, on identifie deux typologies d’utilisateurs : « Il y a le jeune millenium sans permis qui va s’orienter vers un vélo connecté, plein de gadgets et de data. Et le quadra ou quinqua qui va passer de la voiture au vélo en privilégiant le confort et le côté pratique », confie Jérôme Blanc, co-fondateur de l’entreprise.

Il y en a donc désormais pour tous les goûts et l’accompagnement n’est pas en reste pour l’entreprise et ses collaborateurs. La partie « servicielle » représente d’ailleurs 40 % des loyers car ici, contrairement à l’automobile, « la logique est plus complexe, souligne Jean François Dhinaux. Nous simplifions le tout en permettant aux employeurs de signer sept fournisseurs en seul contrat. »