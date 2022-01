Vélo de fonction : Zenride a triplé son parc en 2021

2021 a été une année faste pour l’entreprise tricolore spécialisée dans le vélo de fonction, et ce à plusieurs niveau. En plus d’un triplement de la taille de son parc, Zenride a opéré une belle croissance économique et accentué son déploiement, notamment en région.

En 2020, à cause de la crise sanitaire et du désamour des usagers envers les transports en commun, la pratique du vélo avait connu une poussée de son nombre d’adeptes. Poussée confirmée en 2021, marquée par une poursuite de la politique gouvernementale propice aux mobilités décarbonées, comme en témoigne le Forfait mobilité durable et d’autres mesures du même acabit. Les vélotaffeurs étant donc de plus en plus nombreux – 12% à l’échelle nationale selon le dernier baromètre Alphabet/Ifop –, il n’est pas étonnant que les entreprises proposant un service de vélo de fonction gagnent en popularité.

Zenride, précurseur dans ce domaine, a ainsi vu doubler le nombre de ses entreprises-clientes entre 2020 et 2021. Alors que 2020 recensait 60 entités clientes faisant appel au dispositif vélo de fonction de Zenride, 2021 en enregistrait 150, constitués de 60 entreprises et groupes français et non des moindres. L’an passé a en effet été marqué par la signature de trois contrats-cadres avec Veolia, Saint-Gobain et Accor. La valeur des contrats signés en 2021 s’élève ainsi à 2,5 millions d’euros, « sans compter la valeur du parc de vélos d’occasion à terme », précise Zenride.

Une implantation renforcée en région

Avec plus de 1 000 vélos de fonction en circulation aujourd’hui, contre 330 fin 2020, Zenride a également triplé la taille de son parc. Il faut dire que son offre clé en main a su séduire de nombreuses entreprises françaises de toute la France, et pas seulement celles de la capitale parisienne. Pour preuve : aujourd’hui, l’Île-de-France ne représente que 55% des livraisons quand les autres régions (Lille, Lyon, Annecy, Nice, Montpellier ou encore Bordeaux) en rassemble 45%. Une tendance qui devrait s’accentuer en 2022, d’autant que Zenride bénéficie d’un solide réseau de magasins de vélos sur tout le territoire, qui a lui aussi triplé en un an, passant de 50 à 150 antennes. La nouvelle année qui commence s’annonce donc aussi radieuse que la précédente, si ce n’est plus…