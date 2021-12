VelyVelo lève 4 millions d'euros

VelyVelo, spécialiste de la conception de vélos utilitaires et de leasing de vélos électriques pour les professionnels de la livraison en France, annonce avoir bouclé un tour de table de 4 millions d’euros, par le biais de Via ID.

VelyVelo annonce une levée de fonds de 4 millions d’euros menée par Via ID, l’accélérateur de Mobivia qui accompagne 25 start-up spécialisées dans les nouvelles mobilités durables. Les investisseurs historiques de la start-up, Afrimobility, Incepto et ses business angels, ainsi que de nouveaux entrants comme Lord Invest et Tiresias Angels ont également participé à l’opération.

Créée en 2017, VelyVelo connaît une croissance significative grâce à la mutation des métiers de la livraison du dernier kilomètre (effet post-confinements) et à l’évolution des codes de la mobilité dans les grandes villes (zones à faibles émissions, limitation à 30 km/h). Aujourd’hui, la start-up compte parmi sa clientèle des références telles que Gorillas, Cajoo, Flink, Coursier.fr, Just Eat, Deliveroo, Uber Eats… Elle exploite 4 000 vélos et table sur 2,6 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021.

Déjà implantée à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Marseille, cette levée de fonds permettra à VelyVelo d’étendre sa présence dans toute la France puis en Europe avec comme premier objectif l’Espagne et le Portugal. Pour ce faire, VelyVelo compte recruter pour renforcer ses équipes opérationnelles et techniques, développer des vélos-cargo, ainsi que des vélos encore plus connectés et faire évoluer leur application de gestion de flottes.