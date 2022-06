Venez découvrir les lauréats des Trophées de L'Automobile & L'Entreprise 2022

Alors que le jury de la 27e édition des Trophées de L’Automobile & L’Entreprise s'est réuni les 8 et 10 juin derniers, la rédaction de votre magazine vous invite d’ores et déjà à la soirée de remise des prix qui se tiendra le 30 juin prochain, non loin de la Tour Eiffel, à Paris.

Événement incontournable du monde automobile et de l’écosystème de la gestion de flotte, les Trophées de L’Automobile & L’Entreprise poursuivent leur 27e édition. Décernés par un jury de plus de 15 responsables de parc et de la rédaction de L’Automobile & L’Entreprise, ces prix récompensent les véhicules les plus plébiscités par les gestionnaires de parc et les services les plus innovants de l’année écoulée.

Qui seront les lauréats de cette nouvelle édition ? Pour le savoir, nous vous donnons rendez-vous le 30 juin prochain pour la remise des prix !

Celle-ci sera précédée d’une table ronde du Fleet & Mobility Managers Club (FMMC) qui aura pour thème : « Complexification des véhicules : pour le meilleur et pour le pire ? » Au cours de cette table ronde – à laquelle participeront notamment Christine Challe, secrétaire générale des services multimarques de la réparation automobile, Mobilians ; Rodolphe Pouvreau, directeur SRA, et Jean-Louis Gravier, mobility manager chez Atos – seront abordés les points suivants :

Télématique, Adas, boîte noire… : la connectivité à son paroxysme ?

Comment maîtriser ses coûts d’achat de flotte face au renchérissement des prix des véhicules (électrification & Adas) ?

Quand la sécurité routière implique des coûts de réparation exponentiels.