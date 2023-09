Vente d’essence à perte : le gouvernement cède aux sirènes de la grande distribution

La revente à perte de carburant est une pratique interdite par la loi de 1963 en France. Dans une loi qui devrait être votée courant novembre, le gouvernement souhaite créer une exception afin de faire face à l’augmentation du prix des carburants. Rappelons que cette hausse est due à l’action de l’Arabie Saoudite qui baisse sa production depuis plusieurs mois pour agir sur le prix du pétrole dans un contexte de baisse de la demande et de transition vers la voiture électrique.

La revente à perte condamne les établissements indépendants

La revente d’essence à perte est une curieuse idée qui va évidemment à l’encontre de toutes pratiques commerciales. Le gouvernement franchit ce cas en répondant positivement à la demande de la grande distribution qui fait du carburant un produit d’appel. En revanche, les 2400 établissements indépendants, que représente Mobilians, vont rapidement se retrouver dans une grande détresse économique.

Une manière « d’enterrer les 2400 stations-services indépendantes »

Ce qui confirme Xavier HORENT délégué général de Mobilians : « En faisant sauter le verrou de la revente à perte - qui ressemble fort à une privatisation des déficits publics - le Gouvernement aura un autre choix politique et financier à assumer : soit d’enterrer à très court terme 2.400 stations-services indépendantes dans l’incapacité économique de s’aligner, soit de donner les moyens au secteur de prendre le tournant de la transition écologique ». Et d’ajouter : « Il est totalement inconcevable de laisser les entreprises concernées dans l’angle mort des politiques publiques, en fermant les yeux sur les conséquences en termes de stabilité sociale et d’aménagement du territoire. MOBILIANS, qui prépare en parallèle avec la PFA un futur contrat stratégique de filière automobile, sera très attentif et exigeant sur la cohérence et la pérennité des différents soutiens indispensables à la réussite collective ».

Prix des carburants : un débat houleux

Pour rappel, face au houleux débat sur l'inflation des prix des carburants (essence et diesel), le gouvernement tente de faire pression sur les fournisseurs et les distributeurs en leur demandant un "effort de solidarité". Si en début de semaine, TotalEnergies a annoncé poursuivre le plafonnement du prix au litre à 1,99 € dans ses 3 400 stations-service "tant que les prix resteront élevés", la ministre de la Transition Energétique, Agnès Pannier-Runacher a reçu les distributeurs le mardi 12 septembre. Une nouvelle réunion au ministère qui - comme on s'y attendait - n'a finalement abouti à pas grand chose, mis à part la "promesse" de certains grands groupes de multiplier dans les prochaines semaines et prochains mois des opérations dites "carburant à prix coûtant".