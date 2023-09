Vente de carburant à perte : du plomb dans l’aile

Vendre un produit à perte est non sens économique ! Le gouvernement français l’apprend à ses dépens et devra certainement retourner à ses chères études pour trouver un autre moyen de faire baisser les prix de l’essence dans un contexte d’inflation du pétrole qui devrait durer sur les marchés.

Cette curieuse idée d’aller à l’encontre de la loi 1963 qui interdit, à juste titre, toute revente à perte devait s’inscrire dans un texte de loi voté courant novembre. Pourtant depuis le début de la semaine, chacun des distributeurs de carburant concerné a, tour à tour, refusé de s’embarquer dans une telle galère.

Les distributeurs indépendants disent « non »

En premier lieu : les distributeurs de carburant indépendants, défendus par Mobilians, qui ont rappelé à juste titre que leur commerce ne pourrait pas résister à des tarifs inférieurs à leur d’achat. C’est élémentaire ! La promesse d’une compensation n’a pas calmé les esprits des propriétaires de stations-services. Personne ne connaît d’ailleurs le montant de cette compensation et les moyens d’attribution.

La grande distribution dit « non »

Plus surprenante fut la réaction des responsables de la grande distribution chez lesquels il était hors de question également de s’engager dans cette voie. Chaque enseigne, de Carrefour à Leclerc en passant par Intermarché à refuser catégoriquement de pratiquement une vente de carburant à perte. "La réalité économique, c'est qu'on ne va pas l'utiliser, cette possibilité-là", a expliqué le président du groupement Les Mousquetaires (Intermarché, Netto), Thierry Cotillard. "Si on fait ça, on va augmenter le prix des pâtes, on n'est pas complètement cinglés", a-t-il ajouté.

Au bilan de cette proposition gouvernementale : personne ne veut de cette mauvaise idée ! Il est fort probable que nous apprenions dans quelques semaines qu’il est préférable de l’abandonner…

La revente à perte condamne les établissements indépendants

La revente d’essence à perte est une curieuse idée qui va évidemment à l’encontre de toutes pratiques commerciales. Le gouvernement avait franchi ce cas en répondant positivement à la demande de la grande distribution qui fait du carburant un produit d’appel. En revanche, les 2400 établissements indépendants, que représente Mobilians, vont rapidement se retrouver dans une grande détresse économique.

Une usine à gaz qui faisait l'unanimité contre elle

Pour rendre la hausse des prix du carburant moins douloureux pour le portefeuille des français, le gouvernement a demandé aux distributeurs de faire des efforts. Il s’agissait un premier temps de vendre à prix coutant. Il s’agit désormais de vendre à perte ! Pour les syndicats représentant les distributeurs indépendants, il ne s’agit plus d’un effort mais d’un sacrifice. Ils alertent sur les graves conséquences que cela engendre pour les acteurs indépendants du secteur.

Un risque que Mobilians a expliqué à l’Exécutif, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher et Olivia Grégoire, lors d’une rencontre qui s’est tenue hier en urgence. Les trois ministres se sont engagés à mettre en place un plan d’accompagnement des stations-service traditionnelles. Il devrait être rapidement mis en place un fonds de compensation afin d’accompagner le secteur pendant les six mois programmés d’autorisation de la revente à perte.

Le gouvernement s’est aussi engagé à soutenir la transformation et de la diversification de ces petites entreprises avec fonds de soutien. Ce dernier doit permettre de piloter la transition des stations-service pour faire face aux impératifs de transition écologique. Les 3 ministres se sont aussi engagés à pérenniser le précèdent fonds de soutien à l’installation de bornes de recharge en station-service, mis en place depuis 2022.

Reste à définir le montant des aides. "Nous avons démarré le travail de chiffrage en lien avec les équipes de Bercy qui ont été missionnés par Bruno Le Maire hier dans le cadre de notre rencontre. Nous voulons avancer rapidement, de manière à ce que le dispositif soit opérationnel simultanément à l'instauration de cette autorisation de revente à perte. Il y a d'abord la situation d'urgence, tout en préparant une transformation plus structurelle du secteur" explique Xavier Horent, délégué général de Mobilians.