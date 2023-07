Vente de voitures neuves : Stellantis gonfle ses ventes sur les deux derniers jours du mois

D’après l’analyse de Marc Bruschet président de la branche des concessionnaires VP de Mobilians, la croissance du marché français s’explique par un rattrapage des livraisons sur les voitures non livrées l’an passé et le gonflement artificielle, à hauteur de 20%, des immatriculations sur les deux derniers jours du mois. A ce petit jeu non rentable, c'est Stellantis le champion des ventes tactiques.