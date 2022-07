Vente en baisse de 6 % mais part de marché en hausse pour Toyota au 1er semestre

Toyota a limité la casse au premier semestre 2022 en Europe. Le constructeur a vu ses ventes reculer de 6 %, ce qui constitue un résultat relativement acceptable sur un marché qui a chuté de 19 %. Ce décalage permet à la firme de gagner quasiment un point de part de marché par rapport à l’année précédente. Toyota Motor Europe se retrouve ainsi avec une part de marché de 7,6 %, soit le meilleur résultat du groupe sur un premier semestre. Au total, le groupe a vendu 563 067 véhicules, dont 539 260 Toyota et 23 807 Lexus. « Nous enregistrons une demande sans précédent en faveur de nos nouveaux modèles, tels que la Yaris Cross, l'Aygo X et le Lexus NX, mais également de nos modèles plus anciens comme la Yaris, la Corolla et le C-HR. Nous affichons un carnet de commandes à six mois qui atteste de la force de notre gamme électrifiée à faibles émissions de CO2 » souligne Matt Harrison, président et CEO de Toyota Motor Europe.

L’électrification reste à l’ouest

Le taux de véhicules électrifiés vendus a atteint 68 % sur le premier semestre pour l’ensemble de l’Europe. Un résultat qui regroupe des tendances contraires entre Europe de l’Ouest et Europe de l’Est. En effet, le pourcentage de modèles électrifiés s’est élevé à 76 % sur les marchés de l’ouest tandis qu’il s’est limité à 35 % à l’est. Si Toyota est arrivé à écouler 78 % de ses voitures en motorisation électrifiée en Europe de l’Ouest, ce taux n’a représenté que 35 % à l’est. Chez Lexus, 98 % des véhicules étaient électrifiés à l’ouest, tandis qu’ils n’étaient que 22 % à l’est. Un contraste qui illustre bien les préférences et les attentes des clients dans une Europe à deux vitesses.