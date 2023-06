Ventes de camions : l’OVI révise à la baisse ses prévisions pour 2023

Malgré un début d’année plus dynamique qu'imaginé, l’OVI reste prudent sur les ventes de camions de plus de 5 tonnes. Les délais de livraisons qui restent encore relativement longs et les prix qui augmentent appellent à la prudence dans les prévisions de ventes 2023 qui sont moins fortes que prévues.

L’Observatoire du Véhicule Industriel de BNP Parisbas Rental Solutions vient de publier son étude de mi année sur le marché du véhicule industriel. Et bonne surprise, ce 1er semestre 2023 a surpris par l’augmentation plus forte qu‘attendue des immatriculations due à une hausse des livraisons, supérieure aux attentes. Les délais de livraisons se réduisent à 289 jours alors qu’ils atteignaient 359 jours il y a un an. Amélioration donc, mais on est encore loin des 87 jours de juin 2019… « Cet effet rattrapage n’est, selon nos estimations, que temporaire et les derniers mois de 2023 devraient connaître un ralentissement progressif des immatriculations » prévient l’OVI.

En France, les immatriculations de VI de 5t et plus sur les cinq premiers mois de l’année se sont bien comportées avec 20 938 enregistrements (+8,1% par rapport aux cinq premiers mois de 2022). Les tracteurs ont enregistré 11 973 véhicules (+6,2%) et les porteurs ont connu une hausse de 10,7% sur les cinq premiers mois de 2023. Cependant, en cumul annuel, la progression est beaucoup moins nette.

Les prix des véhicules neufs continuent d’augmenter avec une hausse de 12% par rapport au 1er semestre 2022 et concerne aussi bien les tracteurs que les porteurs. Dans un environnement peu propice, les exploitants se protègent, rallongent la durée de vie des parcs et reportent les commandes de renouvellement.

Des commandes en recul

Les commandes de tracteurs neufs sont ainsi en recul de 5,5% et de 4,1% pour les porteurs. Les carnets de commande des distributeurs VI au 1er semestre montrent que le marché n’est pas en phase avec les résultats d’immatriculation de début d’année. Ce décalage est dû aux délais de livraison encore très longs chez les constructeurs. Peu de commandes ont été annulées malgré un contexte de hausse rapide des prix.

« Si les délais de livraison restent encore longs, les immatriculations de début 2023 ont été dynamiques et nous ont amenées à décaler nos prévisions. Notre fourchette basse est de 44 015 immatriculations, tandis que notre fourchette haute tourne autour de 47 000 unités, ce qui implique un léger ralentissement des mises à la route durant le 2nd semestre 2023 » conclut l’Observatoire qui tablait en début d’année que sur une fourchette comprise entre 45 000 et 48 000 unités.