Ventes de pièces : quels sont les sites internet les plus performants ?

Le comparateur Komparotoparts édite tous les mois un baromètre mesurant la performance de sept principales e-boutiques spécialisées dans la vente de pièces détachées (Oscaro, Mister-auto, Yakarouler, Piècesauto24, Pieceetpneus, Capardoo et WebdealAuto).

La performance est mesurée au niveau de l'acte d'achat (expérience client, montant de la facture, coût de la livraison, délai d’expédition et délai de livraison indiquée), de la livraison (délai réel et qualité du colis reçu) et du retour (facilité, expérience, délai autorisé, délai de remboursement). Pour ce faire, Komparotoparts achète mensuellement strictement le même panier de pièces aux différentes e-boutiques et le retourne avec la même séquence.

Alors, quels ont été les sites les plus performants en décembre, mois sans doute atypique sur le plan logistique en cette période de Noël ?

En ce qui concerne le délai de livraison effectif, c’est Webdealauto qui remporte la palme avec tout de même 4 jours. Les autres sites oscillent entre 5 et 7 jours, dont 6 jours pour Oscaro, leader national.

Si Webdealauto est rapide, il ne donne cependant pas l’exemple en matière d’expérience client au niveau des retours avec une note de seulement 5/10, bien loin d’Oscaro et son 9/10. Il faut même attendre 14 jours pour être remboursé par Webdealauto avec un coût retour de 7,80 euros. Avec 6 jours de délai de remboursement, Oscaro est bien plus réactif (coût retour de 10 euros). Mister-auto affiche le plus fort coût de retour à 14,50 euros. Seul le site pieceauto24 rembourse intégralement la commande en cas de retour.

Pour ce qui est du montant de la facture, le moins cher reste Piecesauto24 à 70,19 euros le panier. Une somme bien moins chère que Piecesetpneus à 91,23 euros. Oscaro se classe dans le peloton à 77,39 euros. Pour ce qui est du coût de la livraison à domicile, il est de 6,90 euros pour Carpardoo et Webdealauto, les moins chers. Un montant de livraison qui frise les 10 euros chez Mister-auto et Piecesauto24.

Au niveau de l’expérience client, Oscaro reste imbattable avec une note de 9/10. Devant ses deux principaux concurrents que sont Mister-auto et Yakarouler.