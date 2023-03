Ventes en baisse mais rentabilité en hausse pour Volkswagen Group en 2022

Le groupe Volkswagen vient de présenter ses résultats financiers pour l’année 2022. Un bilan comptable positif, malgré des ventes de véhicules en baisse de 7 %. À l’image d’autres constructeurs, le groupe a amélioré ses finances grâce à des prix de vente élevés. La préservation de la marge sur les ventes a donc rejailli sur celle du groupe dans son ensemble. Le chiffre d’affaires a augmenté de 11,6 %, pour atteindre 279,2 milliards d’euros. Le résultat opérationnel a grimpé de 13 %, pour arriver à 22,5 milliards d’euros, ce qui a généré une rentabilité opérationnelle de 8,1 %. Le résultat avant impôts s’est élevé à 22 milliards d’euros, soit une amélioration de 9,5 %. Enfin, le résultat après impôts a augmenté de 2,6 %, avec 15,8 milliards d’euros. Les problèmes d’approvisionnements se sont traduits par un recul de la trésorerie de la branche automobile, avec 4,8 milliards d’euros, contre 8,6 milliards d’euros en 2021. Une conséquence qui devrait s’inverser cette année selon le constructeur. Les liquidités nettes de la branche automobile ont atteint 43 milliards d’euros, grâce notamment à l’apport de 16,1 milliards d’euros dégagés grâce à l’introduction en Bourse de Porsche. Au mois de janvier 2023, une somme de 9,5 milliards d’euros a été distribuée aux actionnaires dans le cadre d’un dividende exceptionnel. « Les résultats présentés aujourd’hui attestent une fois encore de la solide assise financière de l’entreprise, sur laquelle nous bâtissons avec résolution notre stratégie. Nous estimons que les difficultés d’approvisionnement devraient se résorber progressivement cette année, ce qui nous permettra d’honorer les commandes en portefeuille », souligne Arno Antlitz, CFO et COO du groupe Volkswagen.

7 % des ventes globales pour l’électrique

Le groupe Volkswagen a livré 8 263 000 véhicules en 2022, soit un recul de 7 % par rapport à l’année précédente. Sur ce total, les modèles 100 % électriques ont représenté 572 000 unités, soit 7 % des ventes globales. Un nombre en hausse de 26 %, qui reste cependant relativement modeste par rapport aux ambitions du constructeur. Si le groupe se montre plus optimiste pour l’année 2023 en matière de livraisons, de logistique et d’approvisionnements, aucun objectif de vente de véhicules électriques n’est avancé. Le constructeur se contente d’annoncer une hausse globale de ses livraisons, près de 9,5 millions d’unités, portée en partie par un carnet de commandes qui s’élève actuellement à 1,8 million de voitures. Le chiffre d’affaires pourrait augmenter de 10 à 15 %, pour une rentabilité opérationnelle située entre 7,5 et 8,5 %. De nombreux paramètres extérieurs restent pourtant trop instables pour s’engager plus en avant en matière de développement des ventes de modèles électriques. Concurrence exacerbée, coût des matières premières et de l’énergie constituent des éléments difficiles à maîtriser.