Ventes VN : baisse de 20,5 % en Europe au mois de mars

L’ACEA vient de communiquer ses statistiques pour le mois de mars et le premier trimestre 2022. Les immatriculations ont chuté de 20,5 % le mois dernier, pour un total de 844 187 véhicules écoulés au sein de l’Union européenne. Les difficultés en matière d’approvisionnement en composants et le début de la guerre en Ukraine ont pesé sur les ventes, notamment dans les quatre grands marchés que sont l’Allemagne (- 17,5 %), la France (- 19,5 %), l’Italie (- 29,7 %) et l’Espagne (- 30,2 %). Ce mauvais mois de mars confirme une tendance à la baisse depuis le début de l’année. En effet, les ventes reculent de 12,3 % sur le premier trimestre, avec 2 245 976 véhicules immatriculés. La situation reste donc défavorable dans les quatre grands marchés européens, avec des baisses plus ou moins importantes. L’Allemagne limite la casse avec un recul de 4,6 %, tandis que la France se retrouve en baisse de 17,3 %. L’Italie souffre davantage, avec une chute de 24,4 %, alors que l’Espagne se limite à 11,6 % sur ce premier trimestre.

De rares constructeurs en progression

Sur le mois de mars et le premier trimestre, presque tous les constructeurs chutent lourdement. Sur le seul mois de mars dans la zone Europe, EFTA (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et Royaume-Uni, le groupe Volkswagen perd 25 % de ses ventes par rapport à l’année précédente. Stellantis ne fait pas mieux, avec - 30 %, tandis que Renault Group est à - 12,5 %, BMW Group à - 23 %, Toyota recule de 11,5 %, Mercedes-Benz de 18 %, Ford de 17,4 %, Volvo chute de 34,2 %, Nissan est à - 31,4 %, Jaguar Land Rover est à - 52 % et Mitsubishi est à - 30 %. Le meilleur résultat est à mettre au crédit de Hyundai Kia, avec une hausse de 9,8 %. Honda s’en sort également, avec une augmentation de 7,2 %.