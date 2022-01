Verdissement des flottes : la start-up Beev lève 1,5 million d'euros

Spécialisée dans les véhicules électriques et leur écosystème, l'entreprise vient de lever plus d'un million d'euros auprès de Via ID, le "fonds d'investissement" dédiée aux nouvelles mobilités de Mobivia.

Beev se donne les moyens de croître. Labellisée « Greentech » par le ministère de la Transition écologique, la start-up fondée par Solal Botbol a pour but d'accompagner et d'aider les acheteurs de véhicules électriques - particuliers comme professionnels - tout au long du parcours client. Soit de la définition des besoins à la configuration puis à la livraison des véhicules en passant par les solutions de charge. Si en 2021, la jeune entreprise a déjà réalisé « un volume d'affaires de 4 millions d'euros et 300 000 euros de chiffre d'affaires », elle a besoin de toujours plus de fonds pour continuer à se développer. Notamment à l'international.

Ainsi, la somme de 1,5 million d'euros récemment levée auprès de Via ID va permettre à Beev de recruter une vingtaine de salariés sur des postes de commerciaux ou dans la tech au cours de cette année 2022. « Beev a noué une relation avec Via ID depuis le début de l'aventure et son intégration au Moove Lab - le programme d'accélération de start-ups dédiées aux mobilités - hébergé à Station F. Cette relation et cette confiance se consolident avec cette nouvelle levée de fonds. Notre ambition est commune : créer un leader européen pour faciliter le passage au véhicule électrique afin d'accélérer la décarbonation du parc automobile européen », commente Solal Botbol, co-fondateur et dirigeant de Beev.