Vernet ambitionne l’international à grande échelle

Inventeur en 1965 de l’élément thermostatique à cire, l’entreprise Vernet propriétaire de la marque Calorstat est devenue le spécialiste et le leader mondial de la régulation thermique utilisant ce procédé breveté qui reste encore aujourd’hui inégalé. Exerçant une forte présence dans des secteurs aussi variés que l’habitat, l’aéronautique, l’industrie, l’automobile, le poids lourd, l’agriculture ou la marine, l’entreprise est depuis plusieurs décennies l'incontestable référence dans la fabrication de solutions thermostatiques.

Une forte présence sur l'après-vente

Si l’entreprise est d’abord un spécialiste de la première monte automobile, elle est devenue ces 30 dernières années un expert du marché de l’après-vente, grâce à son excellence technique et une machine logistique qui travaille à 95% pour l’export. Aujourd’hui, le groupe Vernet emploie 950 salariés, dont la moitié en France, produit 90 millions de pièces par an pour 1 000 clients dans 144 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires de 185 millions d’euros en 2021. Calorstat propose à ce jour 17 lignes de produits et plus de 3 000 références de qualité d’origine. La marque offre ainsi la gamme la plus large du marché et couvre 98% du parc automobile européen.

25% de croissance sur l'aftermarket

L’entreprise, dans sa spécialité, est leader sur le marché de l’après-vente depuis 2000, avec 300 clients dans 60 pays, 95% des ventes étant réalisées à l’international. La Business Unit Aftermarket représente maintenant 25% des ventes mondiales du Groupe et 40% des ventes de pièces automobiles. Le chiffre d’affaires mondial de la BU Aftermarket en 2021 était en croissance de 25% par rapport à 2017. La forte progression de Vernet en première monte ces dernières années a eu un impact extrêmement positif sur l’activité de la BU Aftermarket dont l’outil logistique comme le siège social du groupe est basé à Cinq-Mars-La-Pile. Centre névralgique de la BU, ce site a été agrandi afin d’accueillir sa logistique centrale. Outre la rénovation complète des locaux et la création des bureaux commerciaux, logistique, marketing et qualité, s’est ajoutée une extension : un nouveau bâtiment, de 2 500 m2 a été mis en service en 2021. Ce nouveau bâtiment porte à 10 000 m2 la surface totale du site qui dispose d’environ 2 millions de pièces en stock. La structure de Cinq-Mars-La-Pile couvre toute l'Europe, épaulé par des stocks de proximité, comme en Italie et en Pologne. Il livre également les entrepôts de Columbus (États-Unis) et de Buenos Aires (Argentine).

Le marché US en ligne de mire

Aux États-Unis, Vernet finalise cette année la structuration de son activité rechange, en s’appuyant sur l’organisation de Vernet U.S. en première monte. Elle offre à ses clients une gamme complète de produits, un dépôt et une équipe dédiée, et s’appuie pour la commercialisation de ses produits sur la distribution traditionnelle et les distributeurs spécialisés dans les pièces pour véhicules importés. Les produits sont stockés sur la plateforme implantée du site de production de Columbus, avec pour objectif d’augmenter la production locale dédiée à la rechange véhicules légers, aux côtés des produits poids lourds déjà fabriqués sur place.

Des projets de structures similaires sont également en cours en Asie et en Inde.

Déjà tourné vers l'après thermique

Même si l’histoire de Vernet est intrinsèquement liée au thermique, l’entreprise se positionne déjà sur les motorisations de demain. L’électrique et l’hydrogène sont de réelles opportunités de croissance durable pour l’entreprise et l’occasion de déployer les compétences acquises depuis de nombreuses années sur des véhicules plus historiques.