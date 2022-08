Véronique Giraud prend la tête de Continental Tires en Chine

Depuis l’été 2022, Véronique Giraud est la nouvelle directrice générale de Continental Tires China, un marché naturellement névralgique pour le groupe allemand. Véronique Giraud a réalisé l’essentiel de sa carrière au sein de Continental occupant de nombreux postes à responsabilités. De 2010 à 2014, elle a notamment été directrice marketing de Continental France, puis responsable du marketing et des ventes de pneumatiques pour véhicules commerciaux de 2014 à 2019. Elle fait valoir un profil international pour avoir travaillé en Allemagne ou dans la zone Benelux, par exemple. Depuis 2020, Véronique Giraud était en charge du marketing et des ventes de Best Drive France.

Continental Tires s’est implanté en Chine en 2006 et a rapidement connu une forte croissance sur ce marché. En 2009, le groupe inaugure le site de production d’Hefei qui compte parmi les usines de référence du groupe pour l’activité pneumatiques.

Continental enregistre de solides résultats en 2022

Au deuxième trimestre 2022, l’activité « pneumatiques » de Continental a dégagé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros, en progression de 17,1 % par rapport à la même période de référence de 2021. La marge d’Ebit s’est établie à 13,8 %. Le marché du remplacement est porteur, tandis que le groupe cherche à gagner des parts de marché sur les véhicules électriques en première monte. Sur la période, le groupe Continental a réalisé un chiffre d’affaires de 9,4 milliards d’euros, en hausse de 13 %. Sur le premier semestre 2022, le chiffre d’affaires atteint 18,7 milliards d’euros (+ 10,6 %) et le groupe maintient sa guidance pour l’exercice. « Les vents contraires que nous rencontrons ressemblent à un ouragan, mais nous restons optimistes pour le second semestre. Nous maintenons donc nos objectifs financiers pour l’année fiscale », indique Katja Dürrfeld, directrice financière du groupe présidé par Nikolai Setzer.