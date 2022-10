Vers une année étale pour les ventes de camions ?

Dans son dernier bilan, la Csiam indique que, sur les trois premiers trimestres de l’année, les immatriculations de véhicules industriels sont stables avec 32 703 unités contre 32 791 l’an dernier à la même période. Le segment des porteurs recule de 15 %, celui des tracteurs progresse de 14 %. Il convient de souligner la belle performance de DAF (+ 20 % sur les plus de 5 tonnes) et de Volvo Trucks (+ 13 %) ainsi que, dans une moindre mesure, celle de Renault Trucks (+ 3 %). A contrario, le marché des bus et car enregistre un recul de près 15 %. Le segment des bus recule de 12 %, quand celui des cars accuse un repli de près de 16 %.

L’activité est encore marquée par les difficultés logistiques et industrielles. À ces dernières s’ajoutent celles liées au recrutement de la filière et aux incertitudes concernant les modalités de la transition écologique avec, comme question centrale, quelles technologies pour les cinq années à venir ?

L’ensemble des questions font l’objet de concertations entre la Csiam et les pouvoirs publics. Le syndicat a notamment demandé la prise en compte des spécificités de chaque segment de marché, le respect de la neutralité technologique, une visibilité à moyen terme sur le cadre règlementaire, une harmonisation des critères constitutifs de la ZFE (en France comme en Europe), la mise en place sans délai des infrastructures nécessaires à l’intermodalité, la prise en compte de l’évolution des normes dans l’échelle des vignettes Crit’Air et, enfin, et non des moindres, que la puissance publique accompagnent les citoyens et les entreprises engagés dans cette démarche écologique.