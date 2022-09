Vers une pérennisation du transport routier automatisé en France

Depuis la publication du dernier arrêté le 26 août, la France dispose désormais d'un cadre réglementaire complet pour permettre le déploiement des services transports automatisés et devient ainsi le premier pays d'Europe, et même du G7, à bénéficier d'un cadre aussi abouti. Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports, indique que ces développements ont été rendus possibles par la stratégie nationale, de faire de la France et de l’Europe les pionnières du développement de la mobilité routière automatisée, connectée, sûre et propre. Grace à la nouvelle réglementation, cette stratégie entrera dans une phase de déploiement de navettes autonomes (actuellement en tests) dans les métropoles comme dans les zones à l'écart des réseaux de transport, et ce dans les semaines qui viennent.

Pour mémoire, la réglementation française mise en place ces dernières années prévoit notamment une procédure permettant de s’assurer que les véhicules, les parcours utilisés, le système d’exploitation et les compétences des personnels chargés de la supervision répondent aux exigences de sécurité. En complément, le règlement européen, qui entre en vigueur le 15 septembre, définit les procédures et les spécifications techniques pour l’homologation des véhicules équipés d’un système de conduite automatisé, et harmonise également les pratiques entre les États membres.