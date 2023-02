Veruschka Becquart appelée à de nouvelles fonctions chez Caocao Mobility France

En plein développement sur le marché français - et en croissance - l'opérateur de VTC Caocao Mobility revoit légèrement son organigramme. L'entreprise annonce en effet la nomination de Veruschka Becquart au poste de directrice générale. Shéng Liu demeurant président de Caocao Mobility en France.

Pour mémoire, Veruschka Becquart a participé au lancement de Caocao en France en octobre 2019 et a œuvré à la création du service à Paris et en Ile-de-France. Elle occupait alors le poste de directrice du développement, du marketing et de la communication avant d'être nommée, en 2022, vice-présidente France de Caocao Mobility.

De nouveaux projets pour la France

« Depuis 2019, Caocao a su se faire une place de choix dans un environnement très concurrentiel tout en gardant ses valeurs : qualité, environnement et sécurité. Mon objectif est de consolider et de continuer à développer notre service et nos offres dans le respect de celles-ci. Nous avons d’ailleurs de nombreux projets en 2023 de développement de l’app Caocao Mobility Paris et avec ESQ qui a la charge de notre modèle salarial. Nous allons également lancer une nouvelle offre de location de nos véhicules LEVC-TX », commente la nouvelle directrice générale de l'entreprise.

Pour mémoire, l'opérateur se distingue de ses principaux concurrents en faisant circuler ces cabs londoniens 100 % électriques produits par le groupe automobile chinois Geely, son principal actionnaire. Des véhicules désormais commercialisés auprès du grand public et des professionnels (version VU) par le groupe ABBV en région parisienne et, plus récemment par le groupe Vulcain à Lyon.