VGRF ouvrira un Cupra City Garage au cœur de Paris début novembre

Cupra s’apprête à ouvrir un City Garage à Paris. Exploité par Volkswagen Group Retail France (VGRF), filiale de distribution du constructeur, ce site devrait ouvrir ses portes dès le début du mois de novembre, au cœur de la capitale. L’adresse de ce lieu de découverte de l’univers Cupra devrait se situer sur le boulevard de la Madeleine. D’autres établissements de ce type existent déjà dans des grandes villes comme Berlin, Mexico City ou Sydney. Le concept dépasse le cadre d’un simple showroom. L’objectif consiste à faire découvrir la marque et son univers. Une étape importante pour une jeune firme, encore méconnue de nombreux clients potentiels. Cependant, il ne s’agit pas du seul point de vente de la marque sur Paris et sa proche banlieue.

LS Group à La Défense et VGRF dans Paris

Le futur Cupra City Garage ne sera pas le seul point de la marque dans la capitale, puisque Cupra est déjà présent dans les 13ème et 17ème arrondissements avec VGRF. La filiale s’apprête donc à déployer ce concept différent et complémentaire. A La Défense, LS Group anime un showroom basé au rez-de-chaussée de la salle de spectacles La Défense Arena. Lancé en juillet 2022, ce « Garage in the City » s’étend sur 300 m2. Le futur site devrait s’appuyer sur plusieurs expériences basées sur l’ambiance architecturale de Paris et Barcelone, ville d’origine de Cupra. La marque promet un mix entre automobile et culture urbaine.