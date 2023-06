Via ID se renforce avec le lancement du Pôle Écosystème & Programmes Startup

Via ID, le fonds d'investissement et accélérateur de startups des nouvelles mobilités de Mobivia, se renforce avec le lancement du Pôle Écosystème & Programmes Startup pour créer de nouvelles synergies dans le monde de la mobilité et de l’automobile.

En se positionnant comme une plateforme d’accélération des acteurs de la mobilité, le Mobility Club fournit à ses membres une profonde compréhension des tendances-clés de la mobilité et de l'automobile, mais aussi de nouvelles perspectives business au travers d’opportunités d’investissement et de partenariat.

En ce début juin, le Mobility Club rejoint par trois nouveaux membres, acteurs clés du secteur de la mobilité : Transdev, TomTom et Saemes. Avec l’arrivée de ces trois nouveaux corporates, le Mobility Club compte désormais parmi ses membres : la Banque des territoires, Lab Box (filiale de D’Ieteren Auto), le Groupe IMA, TotalEnergies, Hutchinson, le Groupe ADP, Hyundai Motor Group, Mobivia et désormais, TomTom, Transdev et Saemes.

Rappelons qu’en tant qu’accélérateur de startups, Via ID est également à l’origine de deux programmes d’accompagnement de celles-ci :

- le Moove Lab, l'accélérateur des startups de la mobilité et de l'automobile de Station F, cofondé avec Mobilians et qui après avoir célébré ses cinq ans au service de l'innovation, recrute sa 11e promotion parrainée par BMW Group France (les candidatures sont ouvertes jusqu’au 16 juin 2023 pour une rentrée à Station F en octobre 2023).

- le European Startup Prize for Mobility (EUSP), le plus important programme d’accélération des startups de la mobilité durable en Europe et qui peuvent déposer leurs candidatures avant le 20 juin prochain.