Via ID soutient Gomecano dans son déploiement

Gomecano lève 2 millions d’euros auprès de Via ID afin d'accélérer son déploiement national et de conforter son positionnement en tant que leader de l'entretien et de la réparation automobile mobile. Cette levée de fonds va permettre à la start-up de renforcer son implantation dans les régions PACA, Haut-de-France, Île-de-France, lyonnaise et bordelaise. L'objectif est aussi d'étendre sa solution à l'ensemble du territoire. De plus, le réseau entend étoffer ses services à destination des particuliers afin de couvrir tous leurs besoins. En parallèle, Gomecano souhaite consolider et développer son offre BtoB, notamment auprès des gestionnaires de flottes, des loueurs professionnels et des nouveaux constructeurs sur le marché électrique (comme Aiways, Moke ou encore Biro).

Des synergies fortes avec Mobivia

Gomecano entend également renforcer ses équipes afin d'atteindre ses ambitions en matière de satisfaction clients et de son réseau, mais aussi pour atteindre une croissance annuelle à deux chiffres. « Cette levée de fonds est une étape clé de notre stratégie de développement et nous sommes ravis de compter sur le soutien, l’accompagnement et l’expertise de Via ID pour accélérer notre croissance. Nous sommes convaincus que notre solution innovante d’entretien et réparation automobile sur site répond à un réel besoin des automobilistes », indique Alexandre Nivesse, P-DG et cofondateur de Gomecano. Enfin, la start-up souhaite mettre en place des synergies fortes avec Mobivia, comme la mise à disposition de pièces détachées ou l’apport de leads réciproques. « Cet investissement auprès du leader de la mécanique automobile sur site permet à Via ID de se positionner sur ce nouveau segment de services à haute valeur ajoutée. Nous avons été particulièrement séduits par l’approche innovante de la start-up qui change les codes de la réparation auto en proposant un service dématérialisé sur site », commente Romain Lafitte, directeur de l’investissement de Via ID.