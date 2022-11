Skoda simplifie le paiement du stationnement avec Pay to Park

Les clients suisses ont été choisis par Skoda pour tester la nouvelle plateforme destinée au paiement du stationnement et ces derniers l'ont manifestement approuvée. Pour utiliser Pay to Park, l'automobiliste doit télécharger l’application MySkoda et disposer d'un compte Skoda Connect actif, ainsi qu’avoir accès à distance au véhicule. Notons que l’application embarquée est désormais disponible sur les Fabia, Kamiq, Scala, Octavia, Superb, Karoq et Kodiaq.

Les conducteurs peuvent ainsi voir quelles places de parking sont disponibles pour le paiement en ligne. Lorsque le véhicule est garé, le conducteur peut sélectionner la durée de stationnement et la prolonger à l'aide de l'application si nécessaire. Le paiement s'effectue en ligne après la fin de la durée du stationnement.

Un déploiement futur sur le territoire national

Depuis sa validation en Suisse, le service est désormais déployé dans sept marchés européens, à savoir l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne et la Norvège. Une seconde vague de déploiement devrait intervenir courant 2023. Pay to Park devrait être proposé dans huit autres pays (la France, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, les Pays-Bas, la Slovénie, l’Espagne et la Suède).