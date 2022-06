Viasat Connect se rapproche de SoFleet

Viasat Connect France, filiale française du groupe italien Viasat S.p.a, annonce la signature d'un accord de partenariat avec SoFleet, agrégateur de data faisant partie du groupe Synox. Grâce à ce rapprochement, le spécialiste de la télématique aura accès aux données d’origine du véhicule et pourra les intégrer dans ses solutions pour son exploitation ultérieure par le gestionnaire de flotte. Les informations disponibles vont de la température du moteur, de l'air, niveau d'huile, ouverture des portes...à l’analyse du comportement de conduite, odomètre, consommation précise de carburant et d’électricité, y compris alertes mécaniques en temps réel, informations diagnostic, temps d’utilisation, ou encore distance parcourue…

La société aura ainsi la possibilité d’apporter de la valeur ajoutée à son offre, combinant, d’un côté les données constructeurs ou les données issues des balises homologuées de SoFleet et, de l'autre, les fonctionnalités de géolocalisation et de gestion de flottes des modules de Viasat Connect. « Ces données enrichies vont alimenter tout le process de suivi de flottes. Nous donnons ainsi à nos clients une panoplie de données et d’indicateurs permettant de mieux gérer son parc de véhicules et d’engins, de contenir son TCO, d’aider au verdissement de son parc tout en sécurisant son matériel et son personnel sur le terrain », commente Stéphane Penlae, directeur général de la filiale.

Les offres combinées avec SoFleet seront déployées dès le troisième trimestre 2022 de manière transparente pour la clientèle de Viasat Connect, que sont les TPE/PME, les ETI et les collectivités locales.